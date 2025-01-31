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Suriye ordusu için ilk temas

Suriye ordusu için ilk temas

Canberk Doğan
04:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İlerleyen dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmeler devam edecek.
İlerleyen dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmeler devam edecek.

Türkiye’den askeri bir heyet, yeni ordunun yapılandırılması için Suriye’ye gitti. Üst düzey yetkililerle görüşülüp askeri tesisler incelendi. Türkiye, tecrübelerini paylaşacak. Teşkilat yapısında TSK örnek alınacak.

Devrim sonrası her alanda yenileşmeye giden Suriye’de yeni ordu teşkilatı için Türkiye ile ilk temas kuruldu. Türkiye’den askeri bir heyet, izlenecek yol haritası için Şam’a gitti. Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.


TESİSLERDE İNCELEME

Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştiren heyet, orduya ait askeri tesisleri yerinde inceledi. Savunma ve güvenlik konusunda iş birliği tesis edilmesine yönelik süreç ele alındı. Hem Suriye hem Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


TERÖRE GEÇİT YOK

Yeni Suriye ordusunun teşkilat ve yapılanmasında Türkiye tecrübelerini paylaşacak. Bu çerçevede TSK örnek alınacak. "Suriye’de hiçbir terör oluşumu ve oldubittiye izin vermeme" tutumunu yeni dönemde de sürdürecek olan TSK, savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde ülkelerine dönmelerine yönelik çalışmalarını devam ettirecek.


GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Yeni Suriye yönetimi ile sahada görev yapan birlik komutanlarının teması en başından beri devam ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son ziyaretin, "bakanlık karargâhından Suriye’ye giden ilk heyet ve ilk temas" olması açısından önemine dikkat çekti. İlerleyen dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmeler devam edecek.


#Suriye
#TSK
#Türkiye

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