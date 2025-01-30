MSB'den Şam'a kritik ziyaret: Suriye Savunma Bakanıyla kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) üst düzey bir askeri heyet, Şam’ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Mühendis Merhef Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Naasan ile bir araya geldi. MSB'den yapılan açıklamada, ziyaretin Bakanlıktan Suriye'ye ilk temas açısından önemli olduğu vurgulanırken, "Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konuları görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.
Heyet, Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirerek Suriye ordusuna ait askeri tesisleri yerinde inceledi.
Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın iki kez Şam’a giderek kritik temaslarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bölgeye yaptığı ziyaretle diplomatik süreci ileri taşımıştı.
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin Şam ziyareti, Türkiye ile Suriye arasındaki askeri ve güvenlik işbirliği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.