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MSB'den Şam'a kritik ziyaret: Suriye Savunma Bakanıyla kritik görüşme

MSB'den Şam'a kritik ziyaret: Suriye Savunma Bakanıyla kritik görüşme

Semih Kara
Semih Kara
10:0130/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
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Görüşmede her iki bakanlıktan da üst düzey yetkililer yer aldı.
Görüşmede her iki bakanlıktan da üst düzey yetkililer yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) üst düzey bir askeri heyet, Şam’ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Mühendis Merhef Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Naasan ile bir araya geldi. MSB'den yapılan açıklamada, ziyaretin Bakanlıktan Suriye'ye ilk temas açısından önemli olduğu vurgulanırken, "Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konuları görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.

Heyet, Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirerek Suriye ordusuna ait askeri tesisleri yerinde inceledi.

Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın iki kez Şam’a giderek kritik temaslarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bölgeye yaptığı ziyaretle diplomatik süreci ileri taşımıştı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin Şam ziyareti, Türkiye ile Suriye arasındaki askeri ve güvenlik işbirliği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün (29 Ocak) teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Dünkü ziyaret, Bakanlıktan Suriye'ye ilk temas açısından önemli. Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konuları görüşüldü."
ifadelerine yer verildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Suriye
#Şam
#Murhaf Ebu Kasra

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