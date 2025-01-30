MSB'den Şam'a kritik ziyaret: Suriye Savunma Bakanıyla kritik görüşme

"Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün (29 Ocak) teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Dünkü ziyaret, Bakanlıktan Suriye'ye ilk temas açısından önemli. Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konuları görüşüldü."