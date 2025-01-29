Şam Büyükelçiliği'nden Suriye Dışişleri Bakanlığı'na ziyaret

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, Dışişleri Bakanı Sayın Esad Şeybani'yi ziyaret etti. Görüşmede kurumlarımızın Suriye’ye yönelik faaliyetlerinin yanı sıra iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı."