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Şam Büyükelçiliği'nden Suriye Dışişleri Bakanlığı'na ziyaret

Şam Büyükelçiliği'nden Suriye Dışişleri Bakanlığı'na ziyaret

14:4529/01/2025, среда
G: 29/01/2025, среда
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Görüşmede Türkiye-Suriye işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Görüşmede Türkiye-Suriye işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, Dışişleri Bakanı Sayın Esad Şeybani'yi ziyaret etti. Görüşmede kurumlarımızın Suriye’ye yönelik faaliyetlerinin yanı sıra iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı."


#Burhan Köroğlu
#Esad Hasan Şeybani
#Suriye
#Türkiye
#Şam

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