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Moskova'dan Şam'a üst düzey ziyaret: Masada Rusya'nın Suriye'deki askeri üsleri var

Moskova'dan Şam'a üst düzey ziyaret: Masada Rusya'nın Suriye'deki askeri üsleri var

Semih Kara
Semih Kara
15:0728/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
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Putin'in dış politikada güvendiği isimlerden Mihail Bogdanov da heyette yer alıyor.
Putin'in dış politikada güvendiği isimlerden Mihail Bogdanov da heyette yer alıyor.

İçerisinde üst düzey yetkililerin bulunduğu bir Rus heyeti, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdi. Masada, Rusya'nın Akdeniz'e açılan kapısı olan Lazkiye'deki Hmeymim hava üssü ile Tartus deniz üssü var.

Rus haber ajansı Ria'ya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki bir Rus heyeti başkent Şam'a ulaştı.

Heyet, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait IL-62 ile Şam'a geldi.

Masada Hmeymim ve Tartus var

Rusya merkezli TASS haber ajansı, ziyaretin, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceğini güvence altına almak için gerçekleştiğini bildirdi.
TASS'a göre Rusya, Suriye'nin yeni yönetimiyle, Tartus'taki deniz üssü ile Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünün geleceğini konuşacak.
Suriye'nin batısında bulunan Hmeymim hava üssü, çok sayıda Rus savaş uçağına ev sahipliği yapıyor.

'Çıkarları koruma çabası'

Geçtiğimiz ay, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Şam yönetimiyle yapılacak görüşmelerin konusunun
Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceği
olabileceğini bildirmişti. Rus medyası, ziyareti Rusya'nın Suriye'deki çıkarlarını koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Moskova, Rusya'nın Akdeniz'deki tek onarım ve ikmal merkezi olan Tartus deniz üssünü Afrika'daki çatışma bölgelerine sevkiyat yapmak amacıyla kullanıyor.


#Esed
#Rusya
#suriye

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