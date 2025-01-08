Esed yalnız kaldığını son anda anladı: Rusya ve İran yardım etmedi

El-Arabiyya televizyonunun Podcast yayınına katılan Sakr, Esed'in "Gerçeklerin gördüğü gibi olduğuna inanan bir lider olduğuna" vurgu yaparak, "Muhaliflerin Halep'e operasyon başlattığı günden itibaren Rusya ve İran'ın, rejimi terk ettiğini ve her iki ülkenin de Esed'e soğuk davrandığını" söyledi. Sakr, "Esed 27 Kasım günü Moskova'daydı. Üç kez ertelenen randevu sonrası Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek askeri destek istedi. Putin, o an Genelkurmay Başkanı'nı arayarak İran'ın göndereceği askeri desteğin Lazkiye'deki Hmeymim Üssü'ne taşınması talimatını verdi" dedi. Esed'in Şam'a dönmesinin ardından Putin'in verdiği sözleri tutmadığını ve iletişimin kesildiğini anlatan Sakr, "Daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geldi. Görüşme oldukça soğuktu. Arakçi, Esed'e istediği desteğin sağlanamayacağını ifade etti" diye konuştu.