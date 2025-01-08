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Esed yalnız kaldığını son anda anladı: Rusya ve İran yardım etmedi

Esed yalnız kaldığını son anda anladı: Rusya ve İran yardım etmedi

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Medya Ofisi Müdürü Kamil Sakr, 8 Aralık 2024'te Suriyeli devrimci grupların ilerleyişi karşısında kaçarak Rusya'ya sığınan Esed'in son günlerini anlattı.

El-Arabiyya televizyonunun Podcast yayınına katılan Sakr, Esed'in "Gerçeklerin gördüğü gibi olduğuna inanan bir lider olduğuna" vurgu yaparak, "Muhaliflerin Halep'e operasyon başlattığı günden itibaren Rusya ve İran'ın, rejimi terk ettiğini ve her iki ülkenin de Esed'e soğuk davrandığını" söyledi. Sakr, "Esed 27 Kasım günü Moskova'daydı. Üç kez ertelenen randevu sonrası Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek askeri destek istedi. Putin, o an Genelkurmay Başkanı'nı arayarak İran'ın göndereceği askeri desteğin Lazkiye'deki Hmeymim Üssü'ne taşınması talimatını verdi" dedi. Esed'in Şam'a dönmesinin ardından Putin'in verdiği sözleri tutmadığını ve iletişimin kesildiğini anlatan Sakr, "Daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geldi. Görüşme oldukça soğuktu. Arakçi, Esed'e istediği desteğin sağlanamayacağını ifade etti" diye konuştu.

OĞULLARINI VE SAVUNMA BAKANINI GÖTÜRDÜ

Esed'in başkanlık sarayındaki son saatlerini de anlatan Sakr, rejimin düşmesinden iki gün önce Esed'in Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini ancak telefonlarına yanıt alamadığını belirten Kamil Sakr, "Esed o an yanlız kaldığını anlamıştı" cümlelerini sarf etti. Muhaliflerin Şam'a yaklaşmasıyla birlikte Mahir Esed komutasındaki 4. Tugay ve Cumhuriyet Muhafızları Alayı kuvvetlerinin de silah bırakarak kaçtığı bilgisini veren Sakr, "Esed giderken yanında Cumhuriyet Genel Sekreteri Mansur Azzam, Savunma Bakanı ve oğulları Hafız ve Kerim Esed'i yanında götürdü" dedi.



#Esed
#Rusya
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