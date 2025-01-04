Esed rejimi öğrencilere zulüm oldu

Aynı dönemde üniversitede eğitim gören Sohaip Derbas ise, “Her geçen gün artan baskılar nedeniyle birçok öğrenci tutuklanıyor sınava girmekten mahrum bırakılıyorduk. Suriye Ulusal Öğrenci Birliği, rejim adına çalışıyordu ve muhbirlerden oluşuyordu. Herhangi biri hoşlarına gitmezse ya da gösterilere katılırsa tutuklanıyordu ya da bazı sınavlara girmesi engelleniyordu. Ayrıca bu muhbir gruplarına üye olan kişiler üniversitede önemli pozisyonlara sahipti. Birçok arkadaşımıza ağır işkenceler uygulandı bu nedenle psikolojik travmalar yaşadılar” ifadelerini kullandı.