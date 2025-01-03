Şam’a polis eğitimi teklifi

Suriye’de yönetim değişikliği sonrası devlet yeniden yapılandırılırken, polis teşkilatının dizaynı konusunda Şam’a teklif gitti. Türkiye oluşturulacak yeni polis teşkilatına danışmanlık hizmeti teklifinde bulundu. Yapılacak görüşmelerin ardından teklif son halini alacak. Türkiye, Suriye kuzeyinde daha önce terörden arındırdığı güvenli bölgelerde kolluk teşkilatının personel ve fiziki altyapısı konusunda da tecrübelerini paylaşmıştı.





PROFESYONEL BİR YAPIYA KAVUŞACAK

Esed rejiminin düşüşünün ardından Suriye’de birçok devlet kurumu gibi polis teşkilatı da büyük bir dağılma ve işlevsizlik sorunu yaşadı. Rejimin devrilmesiyle beraber yeniden şekillenen polis teşkilatı özellikle başkent Şam’ın güvenliğini ön planda tutacak. Yeni yapılanmada, uluslararası uzmanlıkların ve bölgesel tecrübelerin devreye alınması gerektiği vurgulanıyor.





TÜRKİYE MODELİ UYGULANABİLİR

Türkiye’deki jandarma ve polis teşkilatı olarak uygulanan sistemin Suriye’ye uyarlanması şeklinde bir projenin de teklife dahil olduğu öğrenildi. Kendilerini fesheden askeri grupların ilerleyen dönemde iç güvenlikte jandarma personeli tarzı görev alması üzerine de bir çalışma yapılıyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, ve Barış Pınarı Harekatları, güvenli bölge haline getirilen şehirlerde güvenlik ve normalleşme süreçlerini hızlandırdı.



