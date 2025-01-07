Esed rejimi Hamas üyelerini idam etmiş

El Quds haber sitesinin istihbarat belgelerine dayandırdığı habere göre, Esed rejimi onlarca Hamas üyesini yargılamadan idam etti. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye güvenlik birimleri, karargahında bulunan istihbarat belgelerini gerekli makamlarla paylaştı.
Suriye’de ortaya çıkan istihbarat belgeleri ile birlikte rejimin zulmünün boyutları daha net anlaşılıyor. El Quds haber sitesinin istihbarat belgelerine dayandırdığı habere göre, Esed rejimi onlarca Hamas üyesini yargılamadan idam etti. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye güvenlik birimleri, karargahında bulunan istihbarat belgelerini gerekli makamlarla paylaştı. Hamas’la paylaşılan belgelere göre 94 Hamas üyesi, Esed’in hapishanelerinde işkence gördü ve idam edildi. Hamas ve Esed 2 yıl önce aradaki sorunların çözülmesine ilişkin uzlaşmıştı. Ancak Esed güçlerinin bu anlaşmaya riayet etmediği, Kassam Tugayları'nın askeri komutanı Mamoun al-Jaludi (Ebu Cevdet) dahil olmak üzere herhangi bir tutuklunun serbest bırakılmadığı kaydedildi.
FİLİSTİNLİLERİ TAKİP EDİP TUTUKLADI
Geçtiğimiz günlerde Esed rejiminin istihbarat raporlarında Filistinlilerin “Hamas ile iş birliği” yaptığı için takip edildiği ve tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Yayınlanan evrakta 1985 doğumlu Selahaddin isimli Filistinlinin takip edildiği yazılırken, "Hain Hamas örgütü iş birliğinden tutuklayın ve yargılayın" emrinin yer aldığı görülmüştü. Rejimin devrilmesinden sonra özgürlüğüne kavuşan Sednaya mahkumlarının arasında Filistinlilerin de olduğu ortaya çıkmıştı.