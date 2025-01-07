Esed rejimi Hamas üyelerini idam etmiş

Suriye’de ortaya çıkan istihbarat belgeleri ile birlikte rejimin zulmünün boyutları daha net anlaşılıyor. El Quds haber sitesinin istihbarat belgelerine dayandırdığı habere göre, Esed rejimi onlarca Hamas üyesini yargılamadan idam etti. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye güvenlik birimleri, karargahında bulunan istihbarat belgelerini gerekli makamlarla paylaştı. Hamas’la paylaşılan belgelere göre 94 Hamas üyesi, Esed’in hapishanelerinde işkence gördü ve idam edildi. Hamas ve Esed 2 yıl önce aradaki sorunların çözülmesine ilişkin uzlaşmıştı. Ancak Esed güçlerinin bu anlaşmaya riayet etmediği, Kassam Tugayları'nın askeri komutanı Mamoun al-Jaludi (Ebu Cevdet) dahil olmak üzere herhangi bir tutuklunun serbest bırakılmadığı kaydedildi.