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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

13:106/01/2025, Pazartesi
AA
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İşgalci İsrail güçleri
İşgalci İsrail güçleri

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Son baskınlarda en az 20 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde, söz konusu bölgede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.


#Batı şeria
#Filistin
#İsrail

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