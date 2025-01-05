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İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

15:275/01/2025, Pazar
AA
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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Arşiv)

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Cenin'in güneyindeki Mislun beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında çıkan olaylarda Filistinli Hasan Ali Rabiya (40) hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerlerinin baskınının ardından beldeye takviye kuvvet gönderildi.

İsrail güçleri, beldedeki bir evin etrafını kuşatma altına alarak ateşli silah kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

#Cenin
#Batı Şeria
#İsrail

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