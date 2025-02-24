Bakan Fidan: Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

#CANLI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor.https://t.co/2YqLc6DeEj — Yeni Şafak (@yenisafak) February 24, 2025

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rusya'yla Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz.

Rusya-Ukrayna Savaşı sona ermeli. Farklı coğrafyaları da olumsuz etkiliyor. Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz. Her türlü desteğe hazırız.

Güvenlik garantileri yakından takip ettiğimiz bir konu. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıya hazırdır.

Lavrov'un konuşmasından satır başları şöyle:

Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde.

Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde.

Ukrayna'yla savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bunun bitmesi mümkün değil.

ABD'den, İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Boris Johnson, Ukrayna'nın bunu imzalamasını engelledi.

ABD'yle Riyad'daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD'li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz"

ABD'yle büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Umarım suni engellerle karşılaşmayız.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet oluşturdu, amaç ayrılıkçıları desteklemek.



