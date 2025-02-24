Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümü nedeniyle, 'Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.
'Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız'
Savaşın dördüncü yılına girilirken diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını gördüklerini, bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: