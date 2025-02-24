Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız

"En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim; gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum"