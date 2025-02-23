Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Filistin'i görüştü: Sürgün planı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş bir ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.