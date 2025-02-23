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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Filistin'i görüştü: Sürgün planı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Filistin'i görüştü: Sürgün planı kabul edilemez

20:5223/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron, ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron, ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve ABD Başkanı Trump'ın 'Filistinlilere sürgün planı' ele alındı. Erdoğan, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

"Sürgün planı kabul edilemez"

Erdoğan, Macron'a, 'ABD'nin Filistinlileri sürgün planının' kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bir diğer konu da Avrupa'daki savaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş bir ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan ve Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldılar.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan duyurunun tamamı şöyle:


#Recep Tayyip Erdoğan
#Fransa
#Emmanuel Macron
#Filistin

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