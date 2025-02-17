Paris'te acil zirve toplanıyor: ABD Avrupa'yı alarm durumuna geçirdi

Trump yönetiminin, ABD'nin artık Avrupa'ya güvenlik garantisi sağlamayacağını açıkça belirtmesi, Rusya'yı yeniden muhatap alması ve Çin ile üçlü bir zirve teklif etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderleri, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Ukrayna'yı konu alan bir acil zirvede Paris'te toplayacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot Pazar günü yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupalı liderleri Pazartesi günü Paris'te bir zirveye davet ettiğini söyledi. Barrot, France Inter'e yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın başlıca ülkeleri"nin Pazartesi günü Fransa'nın başkentinde Avrupa güvenliğini tartışmak üzere bir araya geleceğini söyledi.

NESİLDE BİR KEZ YAŞANIR Paris'teki "acil toplantının" tüm Avrupa Birliği liderlerini mi yoksa yalnızca daha küçük bir grup ülkeyi mi kapsayacağı ve diğer Avrupalı liderlerin de davet edilip edilmeyeceği belli değildi. Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve Danimarka'nın davetliler arasında olduğu belirtildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Cumartesi günü acil zirveye katılmayı planladığını belirtti. Starmer, Avrupa'nın "ulusal güvenliğimiz açısından nesilde bir kez yaşanabilecek bir dönemde" olduğunu söyledi. Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, de Paris toplantısı hakkında konuşarak, Başbakan Donald Tusk'ın Paris'e gideceğini söyledi. Sikorski, kriz toplantısının ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu zorlukları tartışılmasını beklediğini söyledi.