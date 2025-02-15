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Atina paniğe kapıldı

Atina paniğe kapıldı

Dış Haberler
04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis

ABD’nin Rusya’yla Ukrayna savaşı müzakerelerinde Avrupa’yı devre dışı bırakması, planlarını Avrupa’ya göre yapan Atina’da şoke etkisi yaptı. Yunanistan, Trump yönetimiyle bağlantı sağlayabilmek için ABD’li lobi şirketleriyle çalışmaya başladı.

Yunan eKathimerini gazetesinin haberine göre Atina yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brüksel'i tamamen gözardı eden politikası ve Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği topraklardan çıkartılamayacağını belirtmesinin ardından, jeopolitik olarak önemini kaybetme endişesine kapıldı. Özellikle Trump'ın Avrupa'yı korumaya yönelik askeri taahhütleri sona erdireceğine dair işaretleri ve Ukrayna savaşında çözümün sağlanması halinde Türk Boğazları'nın küresel ticaretteki etkisinin artacağını öngören Atina yönetimi, Dedeağaç gibi kendine ait limanların ise gözden düşeceğini öngörüyor. Böylesi bir gelişmenin Atina'nın siyasi ve ekonomik önemine önemli darbe vuracağı da değerlendirmeler arasında. Yunanistan böyle bir gelişmenin zararlarını azaltmak için Washington'da lobi faaliyetlerine hemen başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Washington merkezli lobi şirketi BGR Group ile yıllık 600 bin dolarlık bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı.


#Yunanistan
#Atina
#Ukrayna

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