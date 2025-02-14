Yunan basınında Ukrayna endişesi: 'Savaş biterse Dedeağaç Limanı önem kaybeder'

Yaklaşık 3 yıldır Dedeağaç Limanı'nın NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya gidecek NATO askerleri ve silahlarının geçiş noktası olarak kullanıldığının hatırlatıldığı değerlendirmede, savaşın sona ermesiyle bu limanın öneminin de azalabileceği kaydedildi. Değerlendirmede, "Her ne kadar Amerikalılar Dedeağaç üzerinde yeni yatırım planları yapsa da, Ukrayna'ya yönelik düşmanca tavırların sona ermesi, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesinde Limanın önemini azaltır mı sorusunu beraberinde getiriyor." ifadesi yer aldı.