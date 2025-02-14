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Yunan basınında Ukrayna endişesi: 'Savaş biterse Dedeağaç Limanı önem kaybeder'

Yunan basınında Ukrayna endişesi: 'Savaş biterse Dedeağaç Limanı önem kaybeder'

15:0614/02/2025, Cuma
AA
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Kathimerini, Ukrayna Savaşı sona erdiği takdirde Dedeağaç Limanı'nın önemini kaybedeceğini yazdı.
Kathimerini, Ukrayna Savaşı sona erdiği takdirde Dedeağaç Limanı'nın önemini kaybedeceğini yazdı.

Yunanistan basınında Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda Dedeağaç Limanı başta olmak üzere "ABD açısından Yunanistan'ın öneminin azalabileceği" endişesi dile getirildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan "Ukrayna meselesinde Atina'nın endişesi" başlıklı değerlendirmede, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin bir dizi yan sonuçları da olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın bitmesi için Rusya ile müzakerelere başlamaya hazırlanıyor.

Atina Dedeağaç'tan endişeli

Yaklaşık 3 yıldır Dedeağaç Limanı'nın NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya gidecek NATO askerleri ve silahlarının geçiş noktası olarak kullanıldığının hatırlatıldığı değerlendirmede, savaşın sona ermesiyle bu limanın öneminin de azalabileceği kaydedildi. Değerlendirmede, "Her ne kadar Amerikalılar Dedeağaç üzerinde yeni yatırım planları yapsa da, Ukrayna'ya yönelik düşmanca tavırların sona ermesi, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesinde Limanın önemini azaltır mı sorusunu beraberinde getiriyor." ifadesi yer aldı.


Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümden yana olduğu hatırlatılan değerlendirmede, Ukrayna sınırlarının yeniden çizilmesine de Atina'nın mesafeli yaklaşacağı ifade edildi.


#Dedeağaç limanı
#NATO
#Ukrayna
#Yunanistan
#Atina

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