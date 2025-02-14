TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat 2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada, bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.