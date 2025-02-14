TÜSiAD’ın düğmesine bastılar: CHP'den rol çaldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, CHP’den rol çalmaya soyundu. Aras, dün gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sivil toplum örgütü olduğunu unutup siyaset kokan cümlelerle hükümeti hedef aldı. Turan da konuşmasında korsan gösteri yapan teğmenleri ve provokatör Ümit Özdağ’ı savundu.





ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ

Aras, konuşmasında ‘terörle mücadele edenleri hedef göstermek’ten yargılanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden savundu. Politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını iddia eden Aras, eski Türkiye özlemi içeren konuşmasında şunları söyledi: “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilir kişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler göz altına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor.”





GÜVEN BUNALIMI İDDİASI

Konuşmasında ekonomiden ziyade siyasi ve adli olaylara yer veren Aras, “Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Kartalkaya’da 78 canımız yanarak hayatını kaybetti” dedi. Eğitimin okul öncesinden başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Aras, bu yıl uygulanmaya başlanan yeni müfredatı da hedef aldı. Geçtiğimiz mart ayında yapılan yerel seçimler sonucuna bakıldığında birçok ilin belediye yönetiminin el değiştirdiğini hatırlatan Aras, “Seçimler sonrasında seçilmişlerin görevden alınarak atanmışların göreve getirilmesi demokrasimizi zedeledi” dedi.





BARIM VE ÖZDAĞ’A DESTEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise, hükümete karşı 2013’te tertiplenen Gezi Parkı eylemlerinden dolayı menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Turan, yabancı düşmanlığını körükleyen ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile organize korsan kılıçlı yemine imza atan ve disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilen cuntacı teğmenlere de arka çıktı.





VESAYET DÖNEMİ KAPANDI

Aras ve Turan’ın açıklamalarına tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet dönemi kapanmıştır. Buna heveslenmek yerine, arzu eden herkesin demokratik kurallar içinde adını koyarak şeffaf bir şekilde siyaset yapması en doğrusudur" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, “Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.



