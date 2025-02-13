AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den TÜSİAD'a tepki: Bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş

"TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar yine. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın"