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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den TÜSİAD'a tepki: Bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den TÜSİAD'a tepki: Bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:5913/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalara tepki göstererek "TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalara tepki gösterdi.


"Ağzınızdaki baklayı çıkartın"


Şahin,
"TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar yine. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın"
ifadelerini kullandı.




#TÜSİAD
#AK Parti
#Fatih Şahin

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