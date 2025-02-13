Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Türkiye eski Türkiye değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD başkanının açıklamalarına tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye eski Türkiye değildir. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada
"Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay"
ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir"
dedi.
"Yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşıyız"
"Yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşıyız"
"Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır" d
iyen Tunç, şunları söyledi:
"Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir."
"Hiçbir kuruluş kendisini hukukun üstünde göremez"
"Hiçbir kuruluş kendisini hukukun üstünde göremez"
"Türkiye eski Türkiye değildir"
ifadesini kullanan Tunç,
"Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın"
ifadelerini kullandı.
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