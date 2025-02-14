BDDK'dan ihtiyaç kredisi güncellemesi: Rakamlar yükseltildi vade sınırı esnetildi

BDDK'den yapılan açıklamaya göre,

36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi.