Çernobil’e gizemli saldırı

1986 yılında 4. reaktöründe meydane gelen patlama nedeniyle nükleer felaket yaşanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde dün gece saatlerinde dronlu saldırı düzenlenmesi dünyayı endişelendirdi. Ukrayna Savaşı'nda ateşkese ilişkin ABD ve Rusya arasında görüşmelerin başlamasının hemen ardından gelen saldırıda Kiev ve Moskova karşılıklı suçlamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'üncü reaktöründen çıkan radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini savundu. Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde yıkılan 4'üncü reaktörü koruyan yapıya saldırı düzenlediğini savunan Zelenski, "Güçlü patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı İHA'sı, bu gece Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan dördüncü güç ünitesinden gelen radyasyondan dünyayı koruyan sığınağı vurdu" ifadesini kullandı. Sığınağı Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülkelerle inşa ettiklerini belirten Zelenski'nin, "Bu da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor" iddiasında bulunması dikkati çekti.

Zelenski'nin iddialarına Rusya'dan cevap gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'yı hedef alan sözlerini "kışkırtma" diye yorumladı. Ukrayna'nın, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik soru üzerine Peskov, "Başka bir kışkırtma ve aldatmadan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin yapmayı sevdiği ve yapmaktan çekinmediği bir şeydir. Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna'nın ise sivil altyapılara saldırılarını sürdürdüğünü, böylelikle müzakere sürecini baltalamak isteyebileceğini savundu. Öte yandanUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiği, bunun koruyucu metal kapsülün çatısında yangına neden olduğunu bildirdi. Patlama sonrasında itfaiye birimlerinin yangına müdahalede bulunduğu vurgulanan açıklamada, dron saldırısının koruyucu kapsülün iç kısmına zarar vermediği, bu nedenle reaktörün içinde ve dışında yapılan ölçümlerde radyasyon seviyesinin normal olduğu kaydedildi.