Rusya Çernobil'i vurdu: Santral de patlama ve yangın meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , Rus insansız hava aracının gece boyunca Çernobı̇l Nükleer Santrali'ndekı̇ radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.









"Hasar önemli boyutta"





Zelenski açıklamasında, "Dün gece, yüksek patlayıcılı bir savaş başlığına sahip bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'ncü güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu.





"Radyasyon seviyesi artmadı"





Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak İHA tarafından hasar görmüş ve yangın söndürülmüştür. Şu an itibarıyla radyasyon seviyeleri artmamış ve sürekli olarak izlenmektedir. İlk değerlendirmelere göre, sığınakta meydana gelen hasar önemli boyuttadır" dedi.





IAEA'den açıklama





Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) Çernobil ekibi dün gece eski Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörünü koruyan Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) alanından bir patlama sesi duyduğunu bildirdi. IAEA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucunda bir yangın meydana geldi.





During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025





IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, olayla birlikte Zaporizhzhya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerin arttığına dikkat çekerek, nükleer güvenlik risklerinin devam ettiğini vurguladı. Grossi, "Rehavete yer yok ve IAEA yüksek alarmda kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. IAEA, durumu izlemeye devam ettiğini açıkladı.





Çernobil'de ne olmuştu?





Çernobil, 1986 yılında Sovyetler Birliği'nde, Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarında meydana gelen büyük bir nükleer felakettir. Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörü patlamış, bu da çevreye büyük miktarda radyoaktif madde salınmasına neden olmuştu.









Patlama, hem çevreye ciddi radyasyon sızıntısı yapmış hem de binlerce insanın ölümüne ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açmıştı.





Çernobil felaketi, nükleer enerjiye olan güveni sarsmış ve dünya çapında önemli bir çevresel felaket olarak tarihe geçmiştir. Çernobil bölgesi, patlamadan sonra büyük bir "yasak bölge"ye dönüştü ve hâlâ bazı alanlar, radyasyon seviyeleri nedeniyle yaşanabilir değildir.









Türkiye'yi de etkilemişti





Çernobil, Türkiye için de çevresel ve stratejik açıdan önemli. 1986’daki felaketin ardından radyoaktif maddeler Türkiye’ye ulaşmış, özellikle Karadeniz bölgesi etkilenmişti. Ayrıca, kazanın ardından nükleer enerjiye karşı güvenlik endişeleri artmış ve Türkiye'nin nükleer santral projeleri tartışma konusu olmuştu.











