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Rusya Çernobil'i vurdu: Santral de patlama ve yangın meydana geldi

Rusya Çernobil'i vurdu: Santral de patlama ve yangın meydana geldi

10:4514/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
DHA
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Rus saldırısı sonrası tesiste ciddi tahribat meydana geldi
Rus saldırısı sonrası tesiste ciddi tahribat meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırıda büyük zarar meydana geldiğini açıkladı. Uluslararası Atom Enerji Ajansı da (IAEA), dün gece eski Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörünü koruyan Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) bölgesinden patlama sesi duyduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski
, Rus insansız hava aracının gece boyunca
Çernobı̇l
Nükleer Santrali'ndekı̇ radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.


"Hasar önemli boyutta"


Zelenski açıklamasında,
"Dün gece, yüksek patlayıcılı bir savaş başlığına sahip bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'ncü güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu.

"Radyasyon seviyesi artmadı"


Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak İHA tarafından hasar görmüş ve yangın söndürülmüştür. Şu an itibarıyla radyasyon seviyeleri artmamış ve sürekli olarak izlenmektedir. İlk değerlendirmelere göre, sığınakta meydana gelen hasar önemli boyuttadır"
dedi.

IAEA'den açıklama


Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) Çernobil ekibi dün gece eski Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörünü koruyan Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) alanından bir patlama sesi duyduğunu bildirdi. IAEA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucunda bir yangın meydana geldi.



IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, olayla birlikte Zaporizhzhya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerin arttığına dikkat çekerek, nükleer güvenlik risklerinin devam ettiğini vurguladı. Grossi, "Rehavete yer yok ve IAEA yüksek alarmda kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. IAEA, durumu izlemeye devam ettiğini açıkladı.


Çernobil'de ne olmuştu?


Çernobil, 1986 yılında Sovyetler Birliği'nde, Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarında meydana gelen büyük bir nükleer felakettir. Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörü patlamış, bu da çevreye büyük miktarda radyoaktif madde salınmasına neden olmuştu.



Patlama, hem çevreye ciddi radyasyon sızıntısı yapmış hem de binlerce insanın ölümüne ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açmıştı.


Çernobil felaketi, nükleer enerjiye olan güveni sarsmış ve dünya çapında önemli bir çevresel felaket olarak tarihe geçmiştir. Çernobil bölgesi, patlamadan sonra büyük bir "yasak bölge"ye dönüştü ve hâlâ bazı alanlar, radyasyon seviyeleri nedeniyle yaşanabilir değildir.



Türkiye'yi de etkilemişti


Çernobil, Türkiye için de çevresel ve stratejik açıdan önemli. 1986’daki felaketin ardından radyoaktif maddeler Türkiye’ye ulaşmış, özellikle Karadeniz bölgesi etkilenmişti. Ayrıca, kazanın ardından nükleer enerjiye karşı güvenlik endişeleri artmış ve Türkiye'nin nükleer santral projeleri tartışma konusu olmuştu.




#Volodimir Zelenskiy
#Rusya
#Çernobil

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