Kremlin'den Ukrayna mesajı: Herhangi bir gelişme yok

"Herhangi bir temas planlamıyoruz. Çeşitli birimler arasında temaslarımızın olduğunu söylemiştik. Bu temaslar yoğunlaştı. ABD yönetimi, işlerini yoluna koymaya çalışıyor. Ama bu durumda Ukrayna çözümüyle ilgili herhangi bir gelişme yok"