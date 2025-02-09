Trump Putin ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili somut bir planı olduğunu açıkladı

ABD'de yeni bir dönem başlarken, en çok merak edilen konuların başında Donald Trump 'ın Rusya'ya karşı izleyeceği politika geliyor.





Rusya ve Ukrayna arasındaki gündemi değerlendirdi





Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.





"Savaşı bitirebilirim"





Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu kaydeden Trump, Putin ile bu konuda telefonda görüştüğünü aktardı.





Trump, Putin ile kaç kez telefonda görüştüğünü açıklayamayacağını vurgulayarak, 2022'de başkan olsaydı bu savaşın başlamayacağına ilişkin ifadelerini yineledi.





"Putin ile her zaman iyi bir ilişkim olmuştur." ifadesini kullanan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "ülke için utanç kaynağı" olduğunu savundu.





"İran ile anlaşmak isterim"





İran konusuna da değinen Trump, şunları kaydetti:





İran ile nükleersizlik konusunda bir anlaşma yapmak isterim. Bunu, orayı bombalamaya tercih ederim. Ölmek istemiyorlar. Kimse ölmek istemez. Anlaşma yapsaydık İsrail onları bombalamazdı.





İran ile olası görüşmelere ilişkin detayları açıklamayacağını kaydeden Trump, "Onlara söyleyeceğimi size söylemek istemiyorum." ifadelerine yer verdi.





Kremlin yalanlamadı





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile farklı kanallar üzerinden görüşmeler yapıldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğüne yönelik açıklamasını "teyit edemeyeceğini veya yalanlayamayacağını" söyledi.





Peskov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Trump'ın, Putin ile Ukrayna savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadelerini değerlendirdi.





ABD'deki yeni yönetimle farklı şekillerde iletişim kurulduğunu kaydeden Peskov, "Bu iletişimler de farklı kanallar üzerinden yürütülüyor." dedi.





Peskov, söz konusu iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağına işaret ederek, "Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." ifadesini kullandı.





Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu ve bunu Putin'le konuştuğunu belirtmişti.





Putin, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump'la Ukrayna savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etmişti.







