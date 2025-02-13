Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD Savunma Bakanı'ndan Trump açıklaması: 'Rusya ile müzakere etmek ihanet etmek değil'

ABD Savunma Bakanı'ndan Trump açıklaması: 'Rusya ile müzakere etmek ihanet etmek değil'

12:0313/02/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Pete Hegseth, ABD ile Rusya arasında yürütülen müzakereler hakkında konuştu.
Pete Hegseth, ABD ile Rusya arasında yürütülen müzakereler hakkında konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da, Rusya ile müzakere edilmiş bir barışa ulaşma stratejisinin "ihanet" olmadığını belirterek, Trump'ın bu barışı sağlayabileceğini ve bunun iyiye işaret olduğunu söyledi.

Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya gururla katıldığını bildiren Hegseth, "Birçok kişi bilmiyor. Afganistan'da, bir NATO misyonunda, bir sürü cesur NATO askeriyle birlikte bir ABD askeri olarak görev yaptım." dedi.

'NATO ülkelerinin savunma harcamaları yetersiz'

Hegseth, şimdi ise ittifakın çok daha büyük bir tehlikeyle mücadele etme misyonuyla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "(Rusya'nın) Bu saldırganlığın bir uyanış çağrısı olması gerekiyor." ifadesini kullandı. ABD'nin NATO'nun parçası olmaya devam edeceğini ancak üyelerin mevcut savunma harcamalarının yetersiz olduğunun altını çizen Hegseth, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si oranındaki hedefin, yüzde 5 ile değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Hegseth, "Ukrayna'da giderek daha fazla toprak almaya çalışan bir Rus savaş makinesinin olduğunun farkına varılması ve buna karşı çıkmak, Avrupa'nın üstlenmesi gereken önemli bir sorumluluk." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth.

ABD Başkanı Trump'ın, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Hegseth, "Dün gezegendeki en iyi müzakereci olan Başkan Trump'ın, müzakere edilerek ulaşılmış bir barışa ulaşmak için iki tarafı bir araya getirdiğini gördüğünüzü düşünüyorum. Bu nihayetinde herkesin istediği şeydir." diye konuştu.

'Bu kesinlikle ihanet değil'

Bir gazetecinin, yeni ABD yönetiminin yaklaşımının Ukrayna'ya ihanet niteliğinde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Hegseth, şöyle konuştu: "Bu sizin diliniz, benim değil. Kesinlikle bir ihanet değil. Dün müttefiklerimize söylediğim gibi uzun yıllar boyunca yapılan güvenilir taahhüdü tanıyoruz. Başkan Trump'ın da belirttiği gibi hiçbir ülke Ukrayna misyonuna, ABD'den daha büyük bir taahhütte bulunmadı. Dünyanın Başkan Trump'a sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Sadece o, şu anda barışı getirmek için yetkilileri bir araya getirebilir ve bu iyi bir işaret."


#ABD
#NATO
#Rusya
#Ukrayna
#Donald Trump

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesi ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimine göre 2025 Berat gecesi tarihi