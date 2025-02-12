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Putin Suriye lideri Şara ile telefonda görüştü

Putin Suriye lideri Şara ile telefonda görüştü

17:0512/02/2025, Wednesday
G: 12/02/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam'daki yeni yönetimle ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam'daki yeni yönetimle ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Putin, görüşmede, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.


Telefonda görüştü

Putin, Suriye lideri Ahmet Şara ile telefon görüşmesi yaptı.


Vladimir Putin, Ahmed Şara'ya, Rusya'nın tarihi olarak dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilişkileri içinde olduğu Suriye halkının yararına ülkenin yeni liderliğinin karşı karşıya olduğu görevleri çözmede başarılar diledi.


Görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye'deki mevcut durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulunuldu.


Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu vurguladı.



#Ahmed Şara
#Putin
#Suriye

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