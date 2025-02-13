Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Trump ile Putin savaşı bitirmek için bir araya geliyor: İlk görüşme Suudi Arabistan'da

Trump ile Putin savaşı bitirmek için bir araya geliyor: İlk görüşme Suudi Arabistan'da

09:4313/02/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Trump, Putin'in savaşı bitirmek istediğini söyledi.
Trump, Putin'in savaşı bitirmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilebilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda muhtemelen Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin konuştu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Trump ve Putin.

ABD ve Rusya'da da görüşmeler olabilir

Trump, Putin ve Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini belirterek, “Aslında Putin'in buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız” ifadelerini kullandı.


Putin ve Zelenskiy'in barış istediğini aktaran Trump,
“Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum. Devlet Başkanı Putin'in ne düşündüğünü tam olarak bilmiyordum, ancak net bir şekilde söyleyebilirim ki, o da bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor”
dedi.

#ABD
#Rusya
#Ukrayna
#Donald Trump
#Vladimir Putin
#Vladimir Zelenskiy

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı alanlara 17 Şubat Pazartesi günü yatacak! 15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL nakit ödeme...