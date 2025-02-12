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Trump hedef gösterdi Google 'özel ay ve günleri' kaldırdı

Trump hedef gösterdi Google 'özel ay ve günleri' kaldırdı

21:4512/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
AA
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Google, Trump yönetiminin hedef gösterdiği bazı "özel ay ve günleri" takvim uygulamasından çıkardı.
Google, Trump yönetiminin hedef gösterdiği bazı "özel ay ve günleri" takvim uygulamasından çıkardı.

Amerikan şirketi Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın güdümündeki hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Şirketin, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte tartışmaların arttığı bazı "özel ay ve günleri" takvim uygulamasından çıkardığı bildirildi. Aralarında "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı", "Ulusal Hispanik Mirası Ayı" gibi etnik kökenlere yönelik günleri kaldıran Google, bu değişikliğin geçen yıl planlandığını savundu. Trump, göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.

Google,
ABD Başkanı Donald Trump
'ın göreve gelmesiyle beraber hakkındaki tartışmaların arttığı bazı "
özel ay ve günleri
" takvim uygulamasından çıkardı.

Google, "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı", "Ulusal Hispanik Mirası Ayı", "Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı" ve "Onur Ayı" ve "Holokost'u Anma Günü" gibi bazı "özel ay ve günleri" takvim uygulamasından kaldırdı.

Firma yetkilileri, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, takvim uygulamasındaki değişikliklerin geçen yıl planlandığını savunarak, "
Dünyanın her yerindeki özel günleri devamlı olarak ve tek tek kaydetmek ölçülü ve sürdürülebilir değildi.
" ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların istediği özel günleri bireysel olarak takvimlerine kaydedebileceğini söyleyen Google yetkilileri, uygulamada varsayılan olarak sadece ulusal bayramların ve günlerin bulunacağını bildirdi.

Trump, DEI programlarını kaldıran kararnameyi imzalamıştı

"
Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık
" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.
Trump, göreve gelmesinin ardından, "
Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi
" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "
Kimlik Ayları Öldü
" başlıklı bir bildiri yayımlayarak, "
Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı
", "
Kadın Tarihi Ayı
", "
Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı
", "
Ulusal Hispanik Mirası Ayı
", "
Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı
" ve "
Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı
" gibi kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı.

Google, "Meksika Körfezi"ni "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti

Trump'ın
Meksika Körfezi
'nin adının "
Amerika Körfezi
" olarak değiştirilmesi yönündeki kararnamesi üzerine, Google, dün haritalar uygulamasında "Meksika Körfezi" isminin "
Amerika Körfezi
" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedilmişti.



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