Trump hedef gösterdi Google 'özel ay ve günleri' kaldırdı

ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "

Kimlik Ayları Öldü

" başlıklı bir bildiri yayımlayarak, "

Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı

", "

Kadın Tarihi Ayı

", "

Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı

", "

Ulusal Hispanik Mirası Ayı

", "

Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı

" ve "

Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı