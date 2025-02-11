Google Haritalar'da Meksika Körfezi'nin adı 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi

Google, ABD dışındaki kullanıcıların hem ‘Amerika Körfezi’ hem de kendi bölgelerinde kullanılan ismi görebileceğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Resmî isimler ülkeler arasında farklılık gösterdiğinde, Haritalar kullanıcıları kendi bölgesel resmi adlarını görür. Dünyanın geri kalanında ise her iki isim de gösterilir” denildi.