Trump: Faiz düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun yaklaşan tarifelerle uyumlu olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Davos'ta da dile getirmişti
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti.