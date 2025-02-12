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Trump: Faiz düşürülmeli

Trump: Faiz düşürülmeli

17:3912/02/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun yaklaşan tarifelerle uyumlu olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.


Trump,
"Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey."
ifadesini kullandı.

Davos'ta da dile getirmişti


Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti.




#ABD
#Donald Trump
#Faiz

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