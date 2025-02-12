Trump Gazze'yi devralmak istiyor: Başka seçenek olmadığını Kral Abdullah'a söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüşmesinden önce Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını anımsatarak, Gazze'nin yaşanabilir bir alan olmadığını ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Trump, “Orada satın alınacak bir şey yok. Orayı devralacağız ve elimizde tutacağız. Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD'nin yetkisinde olacak

Trump, ABD'nin Gazze'yi nasıl elinde tutacağına yönelik soruya, “ABD'nin yetkisi altında olacak” yanıtını verdi. ABD'nin Gazze'yi kontrol etmesiyle Orta Doğu'ya uzun zaman sonra ilk kez istikrarı getirebileceklerini savunan Trump, “Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar, başka bir yerde güzel bir şekilde ve güven içinde yaşayacaklar” diye konuştu.

'Başka seçenek yok'

Mısır ve Ürdün'den belli bir ölçekte toprak parçası alıp Filistinlilerin buralara yerleştirileceğini kaydeden Trump, “Filistinliler Gazze Şeridi'nde olmak istemiyorlar ama başka seçenekleri de yok” dedi. Gazze planını Mısır'ın kabul edip etmeyeceğine dair açıklama da yapan Trump, “Yüzde 100 olmasa da yüzde 99 bu sürecin Mısır'la yürütülebileceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Otel inşaatı düşünüyor

Donald Trump, Gazze'yi devraldıktan ve inşa ettikten sonra buranın nasıl değerlendirileceği konusunda ise “Burayı çok düzgün bir şekilde işleteceğiz. Çok büyük ölçekte, belki de bu alandaki en büyük ölçekte bir ekonomik kalkınmaya sahip olacak. Orada oteller, ofis binaları, konutlar ve diğer şeyler de dahil olmak üzere pek çok iyi şey inşa edeceğiz” diye konuştu.

Mısır'ı bekleme önerisi

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini bildirdi. Kral Abdullah, “Mısır ve Arap ülkelerinin bir planı olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Muhammed bin Selman tarafından Riyad'daki görüşmelere davet ediliyoruz. Bence asıl mesele, bunun herkes için iyi olacak şekilde nasıl yürütülebileceğidir” açıklamasını yaptı.



