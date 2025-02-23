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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

15:3923/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
AA
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Erdoğan, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.
Erdoğan, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.


AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.


Kongre Divan Başkanı Abdullah Güler, seçim sonuçlarına göre, 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığını, tüm oyların geçerli olduğunu bildirdi.

Güler, Erdoğan'ın, 1547 oyun tamamını alarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.


Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.



#AK Parti
#MKYK
#Recep Tayyip Erdoğan

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