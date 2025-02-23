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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

15:2523/02/2025, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli telefonla görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Bahçeli'den özel çiçek aranjmanı

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği belirtildi.



#AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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