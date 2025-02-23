MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği belirtildi.