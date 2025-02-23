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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti

15:2023/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos ile görüştü.


Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Yunanistan Dışişleri Bakanı
#Dimitris Avramopoulos

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