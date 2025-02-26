Dışişleri Bakanlığı: Türkiye barış için ev sahipliğine hazır

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, yarın İstanbul'da Rus ve Amerikan heyetleri arasında teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere; Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazırdır" ifadelerine yer verildi.