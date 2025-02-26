Zelenski kararnameyi imzaladı: Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov görevden alındı

Andrii Gnatov
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetleri Komutanı Тuğgeneral Andrii Gnatov'un görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Gnatov, geçtiğimiz yıl Korgeneral Yuriy Sodol'un yerine göreve gelmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetleri Komutanı Тuğgeneral Andrii Gnatov'u görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Тuğgeneral Andrii Gnatov'un görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Gnatov, bu göreve 2024'te Коrgeneral Yuriy Sodol'un yerine getirilmişti.
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