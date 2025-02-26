Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski kararnameyi imzaladı: Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov görevden alındı

Zelenski kararnameyi imzaladı: Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov görevden alındı

22:4026/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Andrii Gnatov
Andrii Gnatov

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetleri Komutanı Тuğgeneral Andrii Gnatov'un görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Gnatov, geçtiğimiz yıl Korgeneral Yuriy Sodol'un yerine göreve gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetleri Komutanı Тuğgeneral Andrii Gnatov'u görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Тuğgeneral Andrii Gnatov'un görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Gnatov, bu göreve 2024'te Коrgeneral Yuriy Sodol'un yerine getirilmişti.


#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#Andrii Gnatov

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop'ta yarın 27 Şubat okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı?