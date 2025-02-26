Zelenski Ukrayna'nın değerli madenlerini Trump yönetimine devretmek için ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya sağlanan askeri destek karşılığında, özellikle yüksek güçlü mıknatıslarda kullanılan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini açıklamıştı.

Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'e anlaşmayı kabul etmesi yönünde baskı yaptığı bildirilmişti.

Anlaşma, bu ayın başında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından Ukrayna'ya sunulmuş, ancak Zelenski, herhangi bir güvenlik garantisi içermediği gerekçesiyle teklifi reddetmişti.

Zelenski boyun eğdi

Trump, Zelenski'nin cuma günü ABD'ye geleceğini açıklayarak, ABD-Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.

Fiili bir güvenlik kalkanı olacak

Anlaşmanın doğrudan bir güvenlik güvencesi içermediği belirtilirken, ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın ABD ile ekonomik bağlarının güçlenmesinin fiili bir güvenlik kalkanı sağlayacağını savunuyor.

Ukrayna'nın çıkarı ne?

Anlaşmanın karşılığında Ukrayna'nın ne alacağı sorulan Trump, 350 milyar dolar değerinde yardımı zaten aldıklarını, ayrıca askeri ekipmanı sağlandığını dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Trump'ın Başkan Zelenski'in bir anlaşma imzalamasını beklediğini belirterek, bunun Biden yönetimi tarafından Kiev'e sağlanan geçmiş askeri ve ekonomik yardımların karşılığını ödemek için iyi olacağını ifade etmişti.

Leavitt, "Ayrıca bu, bu savaş nedeniyle hayatları cehenneme dönen Ukrayna halkı için de çok iyi olacak. Ukrayna, bu acımasız savaş nedeniyle ülkesini yeniden inşa etmek zorunda kalacak. Bu da kalıcı bir ekonomik ortaklık sağlayacak" demişti.







