ABD Ukrayna enerji desteğini sonlandırdı

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.
New York merkezli NBC kanalının, iki USAID yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu.
İki yetkili, USAID'in Ukrayna'dan çekilmesinin, kışın ortasında Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan ülkenin enerji şebekesini savunmasız bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.
ABD'nin yurt dışı faaliyetlerine büyük oranda son verdiği USAID, Ukrayna Enerji Güvenliği Projesi'ni sonlandırmanın yanı sıra Ukrayna'daki varlığını da önemli ölçüde azaltıyor.
Trump yönetiminin USAID hakkında aldığı son kararlardan önce Ukrayna'da, 64 ABD'li federal çalışan ve müteahhit, bu kurum için görev yapıyordu.