ABD Ukrayna enerji desteğini sonlandırdı

"Ekonomiyi ezmeye çalışıyorlar ama USAID, enerji şebekesini güçlendirmek de dahil olmak üzere, ekonominin dayanıklı olmasına yardımcı olmada merkezi bir rol oynadı. Ukrayna hükümetine makroekonomik bir krizden kaçınmak için büyük miktarda destek sağladık"