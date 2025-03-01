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ABD Ukrayna enerji desteğini sonlandırdı

ABD Ukrayna enerji desteğini sonlandırdı

09:481/03/2025, Cumartesi
AA
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100 milyonlarca dolarlık yatırım durdu.
100 milyonlarca dolarlık yatırım durdu.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.

New York merkezli NBC kanalının, iki USAID yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu.


USAID'in adı açıklanmayan bir yetkilisi, yaptığı açıklamada,
"Bu durum, yönetimin (ABD'nin) ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatıyor ve Rusya'ya, Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını veriyor"
ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da askeri ve ekonomik olmak üzere, iki yönlü savaş verdiğini kaydeden yetkili,
"Ekonomiyi ezmeye çalışıyorlar ama USAID, enerji şebekesini güçlendirmek de dahil olmak üzere, ekonominin dayanıklı olmasına yardımcı olmada merkezi bir rol oynadı. Ukrayna hükümetine makroekonomik bir krizden kaçınmak için büyük miktarda destek sağladık"
değerlendirmesinde bulundu.

İki yetkili, USAID'in Ukrayna'dan çekilmesinin, kışın ortasında Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan ülkenin enerji şebekesini savunmasız bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.


ABD'nin yurt dışı faaliyetlerine büyük oranda son verdiği USAID, Ukrayna Enerji Güvenliği Projesi'ni sonlandırmanın yanı sıra Ukrayna'daki varlığını da önemli ölçüde azaltıyor.


Trump yönetiminin USAID hakkında aldığı son kararlardan önce Ukrayna'da, 64 ABD'li federal çalışan ve müteahhit, bu kurum için görev yapıyordu.




#ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
#Ukrayna enerji şebekesi
#ABD
#Rusya

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