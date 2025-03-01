ABD'de diplomatik utanç: Zelenski terk etti

Görevi devraldığı günden beri diplomasiyi rafa kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ‘diktatör’ dediği Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi kameralar önünde azarladı. Zelenski dün Trump’ın dayattığı değerli maden anlaşmasını imzalamak için Washington’a gitti, iki lider Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basın karşısına çıkan Trump ve Zelenski’ye Başkan Yardımcısı James David Vance da eşlik etti.

SAYGISIZLIK EDİYORSUN

Toplantıda söz alan Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi üzerine görüşmede hazır bulunan Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi. Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenski, her ülkenin problemleri olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

SEN O KONUMDA DEĞİLSİN

Bunun üzerine Trump araya girdi. ABD Başkanı, Zelenski’ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz" şeklinde karşılık verdi.

SADECE ATEŞKESİ KABUL ETMEYİZ

"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum" diyen Trump, Zelenski'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını söyledi. Trump, ABD’nin "aptal" bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu. Zelenski ise anlaşmanın yeterli olmadığını vurgulayarak “Savaşı Putin başlattı. Ukrayna’nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerekir. Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yüksek tonlu gerilimin ardından Oval Ofis görüşmesi sonrası yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi.

HAZIR OLUNCA GELEBİLİR

Zelenski Beyaz Saray’ı terk ederken, maden anlaşması da imzalanamadı.Başkan Trump, tartışmanın ardından Truth Social hesabından Zelenski’ye yüklendi: Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak birçok şey öğrenildi. Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir."

Avrupa Zelenski’nin yanında

Kameralar önünde yaşanan gerginlik sonrasında Avrupalı liderlerden Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Sataşan Rusya, sataşılan Ukrayna. Hepimizin Ukrayna'ya yardım etmesi lazım.

Polonya Başbakanı Donald Tusk: Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: İspanya Ukrayna’nın yanında

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Almanya, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda.

AB Eski Dış Politika Şefi Josep Borrell: Trump ve Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Davranışlarından utanç duyuyorum.











