ABD ile Avrupa Birliği birbirine girdi: Sınırları aştılar

AB temsilcisi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Rusya'nın işgalini kınayan" bir karara karşı Kuzey Kore, Rusya ve Belarus gibi ülkelerle karşı oy kullandığını anımsattı. Trump yönetiminin, Rusya ile angajmanının Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "istediği şey olan uluslararası meşruiyeti verdiğini" savunan Kallas,

"Rusya hiçbir şey olmamış gibi uluslararası masaya geri dönmek istiyor. Eğer bunun olmasına izin verirsek, sadece Avrupa'da değil küresel olarak daha fazla savaş göreceğiz."