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Putin'den ABD ile olan görüşme için açıklama: 'Umut vadediyor'

Putin'den ABD ile olan görüşme için açıklama: 'Umut vadediyor'

16:4527/02/2025, Perşembe
DHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile başlayan temasların umut vadettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine hitap etti.

Dünyanın değiştiğini belirten Putin, “
ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var
” dedi.

'Klişeleri reddediyor'

ABD'deki yeni yönetime ilişkin de konuşan Putin,
"ABD'deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor”
ifadesini kullandı.



#Rusya
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