Birleşmiş Milletler'den Rusya kararı: Türkiye 'Evet' dedi

Acil oturum için bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, “Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını” talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.