Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Birleşmiş Milletler'den Rusya kararı: Türkiye 'Evet' dedi

Birleşmiş Milletler'den Rusya kararı: Türkiye 'Evet' dedi

10:1625/02/2025, вторник
DHA
Sonraki haber

BM Genel Kurulu, Ukrayna'nın oylamaya sunduğu 'Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini' talep eden karar tasarısını kabul etti.

Acil oturum için bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, “Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını” talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Türkiye 'evet' oyu kullandı

Genel Kurul'daki oylamada 18 ‘hayır' oyuna karşılık, 93 ‘evet' oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya ‘hayır' oyu verirken, Türkiye ‘evet' oyu veren ülkeler arasında yer aldı.




#Birleşmiş Milletler
#Rusya-Ukrayna Savaşı
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Van’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?