Birleşmiş Milletler'den Rusya kararı: Türkiye 'Evet' dedi

BM Genel Kurulu, Ukrayna'nın oylamaya sunduğu 'Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini' talep eden karar tasarısını kabul etti.
Acil oturum için bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, “Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını” talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Türkiye 'evet' oyu kullandı
Genel Kurul'daki oylamada 18 ‘hayır' oyuna karşılık, 93 ‘evet' oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.
Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya ‘hayır' oyu verirken, Türkiye ‘evet' oyu veren ülkeler arasında yer aldı.