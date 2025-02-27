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İstanbul'da kritik görüşme: Rusya ve ABD heyetlerinin toplantısı sona erdi

İstanbul'da kritik görüşme: Rusya ve ABD heyetlerinin toplantısı sona erdi

10:3027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
DHA
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Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına geldi.

Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi.

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İstanbul'da kritik görüşme: Rusya ve ABD heyetlerinin toplantısı sona erdi
Gündem
27 Şubat, Perşembe

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

İlk görüşme Riyad'da yapılmıştı

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarında da kritik rol üstlendi. Eylül 2022'de, yürütülen müzakereler sonucunda 215 Ukraynalı ve 55 Rus esir serbest bırakılmıştı. Ankara, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Tıpkı, Mart 2022'de olduğu gibi müzakere masasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha belirtiyor.

'BARIŞ İRADESİNİN OLUMLU OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş boyunca gösterdiği tutumdan bahseden Numan Kurtulmuş,
"
Bu savaş, 2 ülke arasında bir savaş olmanın ötesinde, Rusya ile batı arasında topyekun bir savaş olma potansiyeli taşımıştır
. Biz Türkiye olarak her iki ülkeyle de komşu olan, konuşabilen bir ülke olarak; bir an evvel bu savaşın sonlandırılması, her iki halkın da kabul edeceği, onların yararına olacak ortak bir sonucun temin edilmesi için başlangıcından itibaren diyalog yolunun açık olması, diplomasi masasının mutlaka sürdürülmesi ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; Rus ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'de bir araya geldiklerini ve neredeyse nihai anlaşmanın ön metni olan metnin üzerinde mutabık kaldıklarını biliyoruz.
Ama o dönemin şartları içerisinde maalesef bazı güçler, savaşın devamından yana tavır koydukları için ne yazık ki aradan geçen bunca süreye rağmen barış gerçekleşmedi
. Rusya ile Ukrayna arasında ortaya konulmuş olan barış iradesinin olumlu olduğu kanaatindeyiz ve barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Ara buluculuk da dahil olmak üzere müzakerelerde kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız. Bu süre içerisinde bildiğiniz gibi Türkiye'nin bu tavrı çok önemli ve değerli sonuçlar ortaya çıkarmıştır"
diye konuştu.

'Umut verici'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine hitap etti. Dünyanın değiştiğini belirten Putin,
“ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var”
dedi.

ABD'deki yeni yönetime ilişkin de konuşan Putin,
"ABD'deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor”
ifadesini kullandı.

ABD ve Rusya arasındaki büyükelçilik faaliyetlerine dair konuların ele alındığı görüşme, Arnavutköy'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında saat 09.50'de başladı ve 16.20'de sona erdi. Görüşme, yaklaşık 6,5 saat sürdü.


Görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.













#Rusya
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