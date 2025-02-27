İstanbul'da kritik görüşme: Rusya ve ABD heyetlerinin toplantısı sona erdi

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına geldi.
Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.
İlk görüşme Riyad'da yapılmıştı
İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarında da kritik rol üstlendi. Eylül 2022'de, yürütülen müzakereler sonucunda 215 Ukraynalı ve 55 Rus esir serbest bırakılmıştı. Ankara, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Tıpkı, Mart 2022'de olduğu gibi müzakere masasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha belirtiyor.
'BARIŞ İRADESİNİN OLUMLU OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'
'Umut verici'
ABD ve Rusya arasındaki büyükelçilik faaliyetlerine dair konuların ele alındığı görüşme, Arnavutköy'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında saat 09.50'de başladı ve 16.20'de sona erdi. Görüşme, yaklaşık 6,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.