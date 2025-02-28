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ABD Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında kritik iddia

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında kritik iddia

14:1628/02/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, İş adamı Elon Musk.
ABD Başkanı Donald Trump, İş adamı Elon Musk.

Associated Press'in (AP) Sosyal Güvenlik Kurumunun planlarından haberdar olan iki kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD'de federal hükümetin büyüklüğünü azaltma görevi üstlenen Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) son hedefi Sosyal Güvenlik Kurumu oldu.

ABD'de Sosyal Güvenlik Kurumunun iş gücünü yarı yarıya düşürebileceği öne sürüldü.


İsmi veya görevi belirtilmeyen kişilerden biri, Sosyal Güvenlik Kurumunun yaklaşık 60 binlik çalışanının 7 binini işten çıkarmayı planladığını paylaşırken, diğeri işten çıkarmaların kurumdaki iş gücünün yüzde 50'sine denk gelebileceğini belirtti.


Sosyal Güvenlik Kurumunun Müdürlüğüne vekalet eden Leland Dudek'in bu hafta yönetimle toplantı yaptığını aktaran kişiler, Dudek'in kurumdaki iş gücünün yarıya düşürülmesi için plan üretilmesi talimatı verdiğini kaydetti.


"Birçok Amerikalı'nın sosyal güvenlik yardımlarına erişimi engellenir"

Sosyal güvenliğin teşvik edilmesi amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşu Sosyal Güvenlik Çalışmalarından yapılan yazılı açıklamada, STK'nın Başkan Nancy Altman, Sosyal Güvenlik Kurumunun "halihazırda yetersiz personele" sahip olduğunu belirterek, "Şimdi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi kurumu yıkmak istiyor" değerlendirmesini yaptı.


Altman, işten çıkarılmaların yaşanması halinde birçok Amerikalı'nın zorlukla kazandığı sosyal güvenlik yardımlarına erişimlerinin engelleneceğini ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ülkenin çeşitli bölgelerindeki ofislerinin kapanacağını kaydetti.


Başkan Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

#ABD
#azaltma
#DOGE
#iş gücü
#Sosyal Güvenlik Kurumu

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