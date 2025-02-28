Rusya: ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz

ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz"

ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz"

"ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil herkesle güç konumundan konuşmaya çalışması konusunda eleştiriliyor. Hangi konumdan ABD ile diyalog kurulabilir?"

"ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil herkesle güç konumundan konuşmaya çalışması konusunda eleştiriliyor. Hangi konumdan ABD ile diyalog kurulabilir?"

İsveç'in NATO kapsamındaki eylemlerini değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm süreçleri dikkatle takip ettiğini ve gerekli önlemleri aldığını belirtti.