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Rusya: ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz

Rusya: ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz

14:1728/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmayı istediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.


"ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil herkesle güç konumundan konuşmaya çalışması konusunda eleştiriliyor. Hangi konumdan ABD ile diyalog kurulabilir?"
sorusuna cevap veren Peskov, "
ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istiyoruz"
dedi.

İsveç'in NATO kapsamındaki eylemlerini değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm süreçleri dikkatle takip ettiğini ve gerekli önlemleri aldığını belirtti.


Sözcü Peskov, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili açıklamalarını yorumsuz bırakarak,
"Bugün Trump ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmenin sonuçlarını görmek lazım"
ifadesini kullandı.



#ABD
#İsveç
#NATO
#Rusya

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