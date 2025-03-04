Çin'den ABD'ye misilleme

Çin, Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi. Pekin yönetimi, ABD'den ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine yüzde 10 ila 15 ek gümrük vergisi getirdi. Aralarında savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin olduğu 15 ABD firması "ihracat kontrol listesine", 10 firma ise "güvenilmez varlık listesine" alındı
Açıklamada, yeni gümrük tarifelerinin 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Amerikan şirketlerine yaptırım
Bakanlık, ayrıca aralarında savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin de olduğu ABD'li 15 firmayı "ihracat kontrol listesine" eklediğini bildirdi. Çinli şirketlerin söz konusu firmalara askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihraç etmesi özel izne tabi olacak.
Öte yandan şubatta varlık listesine alınan ABD'li biyoteknoloji firması Illumina'nın geliştirdiği genetik dizileme araçlarının Çin'e ihracatının yasaklandığı kaydedildi.
Trump, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti
ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.
Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.
Trump, bugün önceki kararnamede yaptığı değişiklikle, Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.