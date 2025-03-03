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Çin'den 1,3 milyar varillik dev petrol keşfi

Çin'den 1,3 milyar varillik dev petrol keşfi

19:323/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
AA
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Çin petrol şirketi Sinopec, 180 milyon ton kaya petrolü rezervi keşfetti.
Çin petrol şirketi Sinopec, 180 milyon ton kaya petrolü rezervi keşfetti.

Çin, ülkenin doğusundaki iki ayrı sahada ortalama 1,3 milyar varile tekabül eden 180 milyon ton kaya petrolü rezervi keşfettiğini duyurdu. Petrol şirketi Sinopec'ten yapılan açıklamada, rezervin yerin 2 bin 900 ila 4 bin 650 metre arasındaki katmanlarda yer aldığı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Bohay havzasındaki Şinşing petrol sahası ile Subey havzasındaki Çintong petrol sahasında yeni kaya petrolü rezervlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Şinşing'deki kaya petrolü formasyonlarının yerin 2 bin 900 metre altında, Çintong'da ise 3 bin 430 metre ile 4 bin 560 metre arasındaki katmanlarda yer aldığı kaydedildi.

Tek sondaj ile uzun süreli çıktı

Şirket, her iki sahanın da tek sondaj kuyusu ile uzun süreli ve istikrarlı çıktı sağlayacağını öngörüyor.

Sinopec, yılda 100 milyon ton yeni rezerv bulmayı hedefliyor

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedefiyle, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi bulmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

Büyük miktarda rezervlerin bulunmasına rağmen kaya petrolü çıkarılması jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.




#Çin
#Petrol
#Kaya Petrolü
#Rezerv

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