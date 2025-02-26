Trump imtiyazları kaldırıyor: Biden'ın Venezuela'ya sağladığı petrol muafiyeti anlaşması iptal edildi

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşması ve Maduro rejimi tarafından yerine getirilmeyen seçimlerle ilgili olarak verdiği imtiyazları sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.