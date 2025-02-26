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Trump imtiyazları kaldırıyor: Biden'ın Venezuela'ya sağladığı petrol muafiyeti anlaşması iptal edildi

Trump imtiyazları kaldırıyor: Biden'ın Venezuela'ya sağladığı petrol muafiyeti anlaşması iptal edildi

23:1726/02/2025, Çarşamba
AA
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Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.
Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı. Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşmasını sona erdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşması ve Maduro rejimi tarafından yerine getirilmeyen seçimlerle ilgili olarak verdiği imtiyazları sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında esir takasına ilişkin 2023'te imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini belirtti.

Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.


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