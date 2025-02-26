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Trump 5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığı satacak

Trump 5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığı satacak

09:3626/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
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Trump, "Altın Kart" sistemiyle 5 milyon dolar yatırım yapanlara ABD vatandaşlığı verileceğini duyurdu.
Trump, "Altın Kart" sistemiyle 5 milyon dolar yatırım yapanlara ABD vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye yüksek tutarda yatırım yapan yabancılar için yeni bir göçmenlik programı başlattığını duyurdu. Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak ‘altın kart'ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Joe Biden yönetiminde "öldüğünü" öne sürdüğü ülke ekonomisini canlandırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Göçmenlik karşıtı hareketleri ile dikkat çeken Trump, başkanlık koltuğunda oturduğundan bu yana gösterdiği tavra ters bir sistemin haberini verdi.


Oval Ofis’te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklama yapan Başkan Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara özel bir 'altın kart' sistemi başlatıldığını açıkladı.


5 milyon dolara vatandaşlık satacak


Bu sistem, ülkeye yüklü miktarda yatırım yapacak "zengin" kesimi hedef alıyor.


5 milyon dolar karşılığında satılacak bu kart, yeşil kart ayrıcalıkları sağlarken, vatandaşlığa geçişi de kolaylaştıracak.


"Zenginler daha çok para harcayacaklar"


Geliştirilen göçmenlik programının ABD ekonomisine büyük katkı sağlayacağını savunan Trump, yaptığı konuşmada, "Zenginler bu kartı alarak ülkemize gelecek, çok para harcayacak, çok vergi ödeyecek ve istihdam yaratacak. Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Kart hesabı yaptı


Ülkesinin borçlarını kapatmak için bu sistemin iyi bir seçenek olduğuna dikkat çeken Trump, programın detaylarının önümüzdeki iki hafta içinde açıklanacağını belirterek şöyle konuştu:


Eğer 1 milyon kart satarsak 5 trilyon dolar, 10 milyon kart satarsak 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu. Göreceğiz.


EB-5 vizesi sona eriyor


Ancak Trump'ın bu altın kart sistemi, kabinede bazı düşünce ayrılıklarına sebep oldu...


ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, mevcut EB-5 yatırımcı vizesi programının sona ereceğini duyurdu.


Lutnick, bu programı 'saçmalık' olarak nitelendirerek, düşük ücretle yeşil kart almanın önünü açtığını savundu.


Lutnick, yeni altın kart programıyla ilgili olarak, "Bu kartı alacak kişilerin dikkatlice incelenmesi gerekecek. Ancak dünya standartlarında, harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olacağız" dedi.


Tüm ülkeleri kapsayacağı belirsiz


Zengin yatırımcıların ABD vatandaşı olmasının önünü açan bu sistem ile ilgili en çok merak edilen, altın kartın tüm ülkelerden yatırımcılara açık olup olmayacağı sorusuydu.


Başkan Trump bu sorulara, "Duruma bağlı olarak değişecek. Kimlerin uygun olacağı konusunda titiz bir inceleme yapacağız" ifadeleriyle yanıt verdi.


Bir Rus oligarkın altın kart alıp alamayacağı sorulduğunda ise, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, çok iyi insanlar" ifadelerini kullandı.


Yeni sistem süresiz oturma ve çalışma hakkı tanıyacak


Yeşil kart, sahibine ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkı tanırken, EB-5 programı da belirli bir yatırım ve istihdam şartlarını yerine getiren yatırımcılara yeşil kart alma imkânı sunuyordu.


Ancak Trump yönetimi, bu sistemin yerini altın kart programıyla değiştirmeyi planlıyor.




#Donald Trump
#ABD
#Vatandaşlık

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